Против лидера "Христианского государства" возбудили уголовное дело

Лидер организации "Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела о давлении на кинотеатры для отказа от проката фильма "Матильда". МВД России сообщает, что Калинин задержан. Дело возбуждено по статье "принуждение к отказу от совершения сделки".

Ранее суд арестовал трех других активистов "Христианского государства", в том числе брата Калинина. Их обвиняют в поджоге машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. При обыске в доме Калинина сотрудники полиции обнаружили емкости с горючей смесью и листовки с надписью "За Матильду – гореть". Такие же записки нашли на месте поджога.

Картина Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм выйдет в широкий прокат в конце октября. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, он оскорбляет чувства верующих. От показа фильма из-за угроз уже отказались десятки кинотеатров по всей стране.