Победу на парламентских выборах в Германии одержал блок партий в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Согласно предварительным официальным результатам, его поддержали 33 процента избирателей. Но это второй худший результат в истории партии - меньше голосов она набирала только в 1949 году.

За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20 с половинойпроцентов избирателей. Это самый низкий результат за всю историю организации, и социал-демократы уже объявили об уходе в оппозицию, сообщает "Немецкая волна".

На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12 процентами голосов. Она впервые попадает в бундестаг. Очевидный успех "Альтернативы для Германии" – это и успех Москвы, так как связи с российскими властями некоторые функционеры партии особенно и не скрывают, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Явка на выборах составила около 75 процентов. Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.

Беженцы, здравоохранение, образование, пенсии, обеспечение безопасности жизни граждан Германии – вот главные темы и проблемы, которыми должны будут заниматься парламент и будущее правительство страны.