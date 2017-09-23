Ксения Собчак обвинила Навального в "монополии на оппозиционность"

Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику оппозиционного политика Алексея Навального по поводу ее возможного участия в президентских выборах в России. В своем Instagram Собчак поинтересовалась у Навального, почему он лично не спросил о ее планах. Информация о возможном выдвижении на пост президента – это "слив" для дискредитации кампании, даже "если такие мысли у меня и были", подчеркнула телеведущая.



Собчак также выразила недовольство тем, что Навальный назвал ее взгляды "людоедскими". А призыв Навального не идти в политику и остаться в шоубизнесе назвала "лицемерием". Телеведущая раскритиковала Навального за отстуствие поддержки команды бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на муниципальных выборах в Москве. Все это "грустные признаки того, что ты считаешь, что обладаешь монополией на оппозиционность," – заявила Собчак.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что Ксения Собчак может пойти на президентские выборы 2018 года. Алексей Навальный 22 сентября назвал телеведущую "карикатурным либеральным кандидатом". Сам политик планирует баллотироваться в президенты, однако власти заявляют, что он не может этого сделать из-за непогашенной судимости.