Мосгорсуд оставил в силе приговор Станиславу Зимовцу по "делу 26 марта"

Московский городской суд оставил в силе обвинительный приговор Станиславу Зимовцу. Об этом сообщила адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина.

Участник митинга против коррупции 26 марта в Москве был признан виновным в применении насилия к полицейскому и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия, Зимовец попал кирпичом в спину сотрудника ОМОНа. Сам активист признал, что он кинул кирпич, однако, по его словам, он не целился в человека.

Станислав Зимовец стал третьим осужденным по "делу 26 марта". Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

26 марта в России прошли акции против коррупции, поводом для которых стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о незадекларированной недвижимости премьера Дмитрия Медведева.