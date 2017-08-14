Осужденный по "делу 26 марта" Зимовец признан политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным Станислава Зимовца, осужденного по "делу 26 марта".Как сообщается на сайте "Мемориала" правозащитники требуют освободить Зимовца и привлечь к ответственности должностных лиц, которые виновны в нарушении прав участников акции 26 марта.

20 июля Зимовец был признан виновным в применении насилия к полицейскому и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия, Зимовец на акции протеста попал кирпичом в спину сотрудника ОМОНа. Сам активист признал, что он кинул кирпич, однако, по его словам, он не целился в человека.

Станислав Зимовец стал третьим осужденным по "делу 26 марта". Ранее были осуждены Александр Шпаков и Юрий Кулий – они получили полтора и полгода колонии. В СИЗО остаются Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и сторонник Вячеслава Мальцева Алексей Политиков.

Ранее "Мемориал" признал Крепкина политическим заключенным.