Зимовец приговорен к 2,5 годам лишения свободы по "делу 26 марта"

Активиста Станислава Зимовца приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Таким образом, суд признал его виновным в применении насилия к полицейскому на акции "Он вам не Димон" в Москве 26 марта. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода.

По версии следствия, Зимовец на акции протеста попал кирпичом в спину сотрудника ОМОНа. Сам активист признает, что он кинул кирпич, однако, по его словам, он не целился в человека. Зимовец объяснял свои действия тем, что полицейские били протестующих.

Станислав Зимовец стал третьим осужденным по "делу 26 марта". Ранее были осуждены Александр Шпаков и Юрий Кулий – они получили полтора и полгода колонии. В СИЗО остаются Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и сторонник Вячеслава Мальцева Алексей Политиков.