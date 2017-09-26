Суд арестовал восьмерых участников акции "Антикапитализм" в Барвихе

Суд арестовал восьмерых участников акции "Антикапитализм" в подмосковной Барвихе на сроки от трех до 14 суток. Об этом сообщает "Медиазона". Всем задержанным 23 сентября активистам "Левого блока" вменили неподчинение законному требованию сотрудников полиции. По словам задержанных, полицейские применили силу и наносили им удары ногами. Защита намерена обжаловать решение суда.

Акция в Барвихе должна была пройти одновременно с маршем "Антикапитализм" в Москве в минувшую субботу. Однако столичные власти не согласовали шествие. Полицейские задержали не менее 40 человек. Среди задержанных в Москве оказались председатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов и недавно вышедший на свободу координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Вчера суд арестовал Удальцова на пять суток за нарушение правил проведения митингов. Оппозиционер объявил голодовку.