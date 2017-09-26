Последнее видео

24 сентября на сайте ЧГТРК "Грозный" появилось видео, на котором пропавший 8 августа в Грозном 25-летний певец Зелимхан Бакаев, обращаясь к другу Исламу, сообщает, что находится в Германии. Радио Свобода поговорило с друзьями Бакаева, они уверены, что видео – постановка, а певцу угрожает смертельная опасность.

Они всем показали, что он за границей и это не их проблема, и теперь от него могут просто избавиться

"Я когда увидела, не узнала его сначала, – говорит М., близкая подруга Зелима. – Исхудавший, осунувшийся, отек какой-то на лице". "И бороду ему сделали на скорую руку, так, как он никогда не сделал бы, и стрижку ему сделали отвратительную", – говорит другой приятель Зелима Б. "Он от природы достаточно крепкий, бицепсы крупные, а тут он очень худой, я никогда его таким не видел, у него ремень вокруг талии чуть не два раза, по-моему, обернут", – соглашается с ними другой близкий друг Зелима КЧ. "Это Зелим. Но не тот, которого я знаю, – говорит Р. – Зелима я знаю очень давно, мы с ним дружим не первый год. Его поведение на видео – это полная его противоположность ему. Нелепые танцы, скованные движения, идиотская прическа". Последний раз Р. говорил с Зелимом за день до его исчезновения, молодые люди смеялись над новой стрижкой певца: "Он почти налысо побрился. В видео говорит, что середина августа, – как за такое короткое время могли волосы отрасти?" Друзья певца боятся, что появление видео может окончательно отнять надежду на освобождение Зелима: "Чтобы снять его, ему, наверное, пообещали, что его отпустят, но по факту они всем показали, что он за границей и это не их проблема, и теперь от него могут просто избавиться", – говорит КЧ, который не может справиться с волнением и дрожит, будто готов расплакаться.

Два видео с Бакаевым появились в Youtube на странице некоего Артема Лебедева, других материалов на этой странице нет. ЧГТРК выдала новость буквально через два часа, причем подпись под видео у Лебедева похожа по стилистике на текст чеченского телевидения. Зелим находится в комнате с неким Русом, который держит камеру, и обращается к другу Исламу. Радио Свобода удалось выяснить имена и места жительства обоих мужчин. Ислам и правда проживает в Голландии, но никакого видео от Бакаева не получал и в последнее время с ним не общался. "Да Ислам – это вообще "привет-пока", – говорит М., – если бы Зелим с кем-то хотел связаться, он бы мне написал". Рус – тоже приятель Зелима, который не виделся с ним с момента своего отъезда из России, причем живет Рус далеко от Германии и с Зелимом также давно не разговаривал. Ислам и Рус знакомы, Рус на видео не произносит ни слова, а Зелим при этом обещает познакомить Ислама с каким-то своим "другом", не уточняя, имеет он в виду Руса или нет.

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Четверо друзей Бакаева подтвердили РС, что Зелим ведет себя неестественно, говорит по заученному тексту, сообщая, как для отчета, место нахождения, время года и даже указывая в качестве реперной точки на новую песню певицы Рианны Wild Thoughts, вышедшую в июне 2017 года. "Я Зелима знаю как облупленного, я знаю, как он себя ведет, когда выпьет, когда ему плохо, когда ему хорошо, – говорит М. – Он певец, он не актер, он не умеет играть, кроме того, он никогда не стал бы записывать такое видео: Зелим всегда отправлял голосовые сообщения, в крайнем случае писал, если не мог говорить".

РС показало материалы психологу Ольге Маховской и врачу-неврологу Семену Гальперину, президенту межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей". "Я обратила внимание, что герой не в лучшем состоянии: круги под глазами, как будто он то ли не спал, то ли рыдал три дня, – говорит Маховская. – Впечатление, что он очень устал и его радость показная, что он пытается разговаривать весело, но это ажитация на фоне депрессии. Мы [психологи] всегда различаем, какой уровень витальности у человека, тут вот есть рассогласование между этим бравурным текстом и изможденным видом". Семен Гальперин отметил, что Бакаев "релаксирован и слегка заторможен, возможно, под действием алкоголя или какого-то иного средства", впрочем, следов пыток специалист не увидел: "Он самостоятельно передвигается, явных травм не видно, но перенес ли он пытки, говорить без осмотра нет смысла", – говорит Семен Гальперин.

Русские диваны

Он был как все молодые люди. Ну кто сейчас пьет энергетики, чтобы кайфануть?

Знакомая Бакаева Л., работавшая на ЧГТРК, указала на то, что обстановка в помещении, где записано видео, не только не похожа на немецкую квартиру, но напоминает декорации: "Они там постоянно занимаются такими фейками, – говорит Л. – Они могли, если забыли что-то снять на каком-нибудь важном совещании с чиновниками, воссоздать похожее помещение в редакции и доснять нужные кадры со статистами". По словам КЧ и М., Зелим не курил кальян (тем более на видео в нем не горят угли), а когда отдыхал, пил алкоголь, а не энергетические напитки, популярные в Чечне, где алкоголь достать непросто: "Ну что это такое? Он сел за столик, как какой-то барон из 80-х, – говорит КЧ. – Он так себя не вел, он был как все молодые люди. Ну кто сейчас пьет энергетики, чтобы кайфануть?" Более того, издание "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу PepsiCo написало, что один из стоящих на столе энергетиков – Drive Me – не продается в Германии.

Господи, хотя бы ковер свернули! Такой можно найти на любом рынке

И друзья Зелима, и другие чеченцы, с которыми РС пообщалось на предмет обстановки, сказали, что и мебель, и декор типичны для Чечни, а читатели "Медиазоны" указали в комментариях, что на видео Бакаев сидит на диване "Нова 140" от московской фабрики Rival, рядом с диваном стоит кресло-качалка "Вега", производства российской компании "Элегия" из Боровичей. "Это даже смешно: ТВ приставка и рядом два пульта на этажерке – от телека и от "Триколора" ("Триколор ТВ" – популярная, в т.ч. на Кавказе, телекоммуникационная компания. – Прим.) – типичное сочетание в Чечне. Розетки вы такие вдели за границей? Цветы в вазе дешевые – тоже всеми любимый элемент дизайна, чеченцы любят барокко. Господи, хотя бы ковер свернули! Такой можно найти на любом рынке", – восклицает КЧ. РС задало те же вопросы жителям Германии, по их словам, такие приставки иногда покупают выходцы из России, чтобы смотреть русские телеканалы, розетки на самом деле нехарактерны для немецкой квартиры, а обстановка в целом никак не похожа на Германию, к тому же в комнате задернуты шторы, так что непонятно не только где находится Бакаев, но даже время суток и время года, когда снято видео.

Друзья Бакаева уверяют: в Грозный он поехал на свадьбу младшей сестры, которая состоялась уже без него 9 августа, однако в Чечню его выманивали давно: "Про него ходили разные слухи, что он в Москве жил неправильно, часть из них – просто фантазии, но они могли кого-то разозлить", – говорит М. По словам двух собеседников РС, один из рабочих контактов Бакаева настоятельно предлагал ему вернуться в Чечню, об этом же в интервью "Кавказ.Реалии" заявила и мать Зелима. РС известно имя этого человека, близкого чеченскому руководству (редакция решила не предавать его огласке. – Прим.): "У Зелима 10 августа был кастинг в Москве на "Фабрике звезд" (на сайте Муз-ТВ есть анкета певца. – Прим.), – говорит М. – И вот ХХ звонит ему и говорит, что он срочно должен приехать, потому что в Грозный приезжает какой-то продюсер с Муз-ТВ и он хочет их познакомить, чтобы у Зелима был 10-го "зеленый свет". Зелим спрашивает, почему он в Москве не может с этим продюсером познакомиться, тем более что он, по словам ХХ, на следующий день в Москву возвращался, но он ему сказал, что это невозможно, что надо обязательно в Грозном встречаться", – рассказывает М.

Любопытно, что чеченские власти предположили, что певец мог бежать из страны, сразу, когда вокруг исчезновения певца разгорелся скандал. Уже на следующий день после появления новости в СМИ министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал "глупостями" сообщения о пропаже Бакаева. По словам Умарова, певец объявится "через некоторое время". Бывший менеджер Бакаева из Чечни Гилани Стадник также сообщил журналистам, что Бакаев мог скрыться из-за конфликта в семье, вызванного негативным отношением родных к его творчеству, которое не приносило денег и казалось "экстравагантным". На звонки РС Гилани Стадник не ответил.

Друзья и родные певца в один голос говорят, что Зелим не только не собирался в Германию, более того, в принципе отказывался от эмиграции: "Я ему постоянно говорила: "Уезжай", но он говорил, что сейчас вторая сестра замуж выйдет, мама останется одна. Он вообще хотел маму забрать в Москву", – говорит М. "Они были очень близки с матерью и с другими родными – с его двоюродной сестрой, к примеру. Он бы точно им сообщил, что с ним всё в порядке", – согласен с М. КЧ. "Германия – последнее место, куда бы я поехал", – цитирует Зелима Р., добавляя, что друзья звали молодого человека и в другие страны, но он наотрез отказывался уезжать из России.

Чай с Кадыровым

М. рассказывает, что 8 августа, в день похищения Зелима, уехала в Махачкалу вместе с сестрой, пошла на пляж, оставив телефон дома, а когда вернулась, обнаружила кучу сообщений от Бакаева, в которых он жаловался, что зря приехал домой и просил ее вернуться побыстрее. "Я должна была вернуться 9-го, но поехала в тот же день. Пыталась дозвониться до него, но он не брал трубку, я подумала, что занят подготовкой к свадьбе. В 18:30 я написала ему, что я в Грозном, сообщение было доставлено, но он его не прочитал. В 18:45 я уже узнала, что он пропал".

Друзья певца рассказали РС, что Зелим Бакаев учился в Москве в школе, потом семья вернулась в Грозный, Зелим полтора года проработал в Департаменте культуры мэрии Грозного – был одним из солистов ансамбля песни и пляски "Столица", выступал с концертами в Чечне и других северокавказских республиках. "Тогда он сделал и эту фотографию с Кадыровым. Кадыров любит артистов, машины им покупает. Однажды их всех собрали у него в резиденции на чай", – рассказывает КЧ. В департаменте он проработал "года полтора", его уволили "по непонятной причине", после чего он приехал в Москву, где пытался построить карьеру артиста. "Он искал встречи с продюсерами, пытался пробиться, – говорит КЧ. – Деньги зарабатывал на чеченских, дагестанских мероприятиях: на свадьбах, на концертах, на премии "Серебряный кувшин" работал, – вспоминает КЧ. – он вообще очень творческий человек, я верю в Зелима Бакаева".

Мать пропавшего певца еще 18 августа написала заявление в полицию, 16 сентября стало известно, что она обратилась за помощью к главе республики Рамзану Кадырову, однако о возбуждении уголовного дела чеченские правоохранительные органы до сих пор не сообщали. Опубликованное официальным чеченским телевидением видео может стать основанием для того, чтобы полиция и вовсе перестала искать певца.