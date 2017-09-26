Гей из Чечни говорит, что и в Европе ему не могут гарантировать безопасность

Покинувший Чечню из-за преследований, открытый гей Мовсар Эскарханов рассказал журналу Time, что в Европе ему не могут гарантировать безопасность.

Как пишет журнал, он заявил, что может покончить с собой, поскольку в начале сентября ему второй раз отказали в политическом убежище в Германии, где он находится в лагере для беженцев. Теперь Эскарханова могут депортировать, поскольку в Россию он возвращаться отказался, опасаясь за свою жизнь. По словам Мовсара, ему угрожают в основном выходцы из Чечни, получившие статус беженца.

Эскарханов рассказал корреспонденту Time, как подвергался преследованиям в Чечне - даже со стороны своих родственников, как в ноябре 2016 года его пытались убить в лагере для беженцев на востоке Германии.

В апреле "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне.

Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне нет гомосексуалов.

Международные правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призывают власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне.

