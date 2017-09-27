Инкубатор губернаторов

В самом начале недели "Коммерсантъ", опираясь на свои источники в администрации президента, предсказал череду отставок губернаторов.

Пионером стал самарский губернатор Николай Меркушкин - о нём мы подробно рассказывали в "Телескопе".

Вслед за ним последовал нижегородский губернатор Валерий Шанцев.

Екатерина Винокурова:

Шанцев ушел! #губернаторопад

Михаил Виноградов:

Хоть я и ставил двойки Шанцеву (кстати не забывайте это упоминать), но все же относился (ну в смысле отношусь) к нему с уважением и симпатией. Было видно, что он любит свою работу и свой регион, с удовольствием ездит по нему, рассказывает о планах, может заражать энергией.

Понятно, что Нижний – город капризный. И претензий к Шанцеву там накопилось немало. Из самых запомнившихся «Он строит нам Москву Лужкова – а мы хотим Москву Капкова». Да и вообще политическая жизнь в Нижегородской области была весьма насыщенной и интересной. С яркими политическими персонажами, в том числе образовавшимися на разломах и расколах когда-то поддерживавшей Шанцева элитной коалиции.

Поэтому, хотя усталость в последние годы и чувствовалась, не думаю, что губернаторство Шанцева было черной полосой в истории Нижегородской области.

Вряд ли новый губернатор будет троллить его наследие с таким размахом, как Меркушкина в Самаре.





И Меркушкина, и Шанцева заменили гораздо более молодые назначенцы.

Александр Кынев:

Эту серию отставок смело можно назвать антимаразматической

Александр Морозов:

губернаторы молодые все, красавцы, гренадеры. кто сможет бросить упрек: мол, геронтократия? наоборот! кадровый лифт работает, все двери открыты молодым. (*кряхтит, перебирает справки из собеса, сложенные вчетверо и поистрепавшиеся уже на сгибах).

Максим Артемьев:

Глеб Никитин на шесть лет моложе меня, а уже губернатор Нижегородской области. Я же даже не член правления ТСЖ. Пора идти стреляться.

Однако у обоих чиновников, пришедших на смену Меркушкину и Шанцеву, есть ещё кое-что общее - внешность!

Алексей Евсин:

В секретных лабораториях АП РФ разработана первая серия губернаторов-андроидов. Первые поставки новых устройств произведены в Нижегородскую и Самарскую область. По результатам тестовых испытаний, планируется оснастить этими инновационными разработками все регионы России.

Семён Файбисович:

Мистеры смиты из Матрицы. Разница в том, что они не сами размножаются - их размножает Президент.

Елена Рыковцева:

Инкубатор губернаторов

Карина Орлова:

То есть у Путина фабрика не только троллей есть, но и губернаторов.

Трольгино и Губернальгино.

Альфред Кох:

Кто в курсе: они действительно похожи или в Кремле перепутали консервы и дали один и тот же ролик под двух разных людей?

Но больше того! И.о. губернатора Нижегородской области - Глеб Никитин. И.о. губернатора Новгородской области - Андрей Никитин. И это впридачу к тамбовскому губернатору Александру Никитину.

Константин Калачёв:

- Скажите, как объяснить, что уже третий глава региона носит фамилию Никитин? - Президенту так легче их запоминать!

Маша Железнова:

да они издеваются

помимо губернатора Орлова, губернатора Орловой и губернатора Орловской области будут еще губернатор Никитин Новгородской области, губернатор Никитин Нижегородской области и губернатор Никитин Тамбовской области

чтоб не сойти с ума, можно просто по номерам регионов, я щетаю: губернатор-29, губернатор-33, губернатор-57 и пр.

хотя стоп: никитины к тому же губернатор-52 и губернатор 53

ааааа

upd в калмыкии тоже губернатор орлов, как верно указывают мудрые головы. то есть, внимание: есть губернатор орлов, есть еще губернатор орлов, губернатор орлова и губернатор орла на правах недоорлова.

точно издеваются.

Глеб Черкасов:

протокол президентский думаю доволен не будет. Особенно на приемах

Куда посадить этого...

кого?

Никитина ...

Какого Никитина?...

Из Новгорода...

из какого новогорода

из Нижнего.....

Так вот он сидит

так он же из Новгорода

ну??

Из Великого

а надо из какого?

Все дурак иди Орловых рассаживай - там не спутаешь

))))

Павел Святенков:

Как "Цезарь" стало в какой-то момент титулом (цезарь=император), так скоро станет должностью и "никитин".

Президент Путин назначил Сидорова никитиным Омской области.

Николай Подосорский:

ГЕНЕРАЛЫ И ТЕХНОКРАТЫ

В один год Путин поставил губернатором в Великий Новгород 37-летнего технократа Андрея Никитина, а в Нижний Новгород - 40-летнего технократа Глеба Никитина. Теперь журналисты федеральных СМИ не только два Новгорода будут путать, но и двух губернаторов Никитиных. Более того, предыдущий губернатор Новгородской области Сергей Митин был родом из Горького (Нижнего Новгорода), много лет там работал, и в 2005-м году ходили слухи, что именно он возглавит Нижегородскую область, но тогда решили туда назначить Шанцева, а нижегородца Митина спустя два года отослали к нам, в Великий Новгород. Я так понимаю, что в Администрации президента тоже не очень-то видят разницу между Новгородами, и раз уж сам Путин велел назначить технократа Никитина в Новгород, то Вайно и Кириенко решили подстраховаться - и направили сразу двух Никитиных в оба Новгорода.

Похожий казус был в 2012 году с Сергеем Шойгу, когда он перестал работать главой МЧС. Путин тогда велел его сделать главой МО. Ну его и назначили губернатором Московской области. А через несколько месяцев опомнились и выяснили, что под МО президент имел в виду Министерство обороны - пришлось Шойгу переназначать туда, поскольку его сверстника-однофамильца для отправки в еще одно МО не нашлось. Никитиных все-таки в элите побольше.

Или вспомню о другом казусе. В мае 2016 года в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму принял участие генерал Геннадий Иванов - он не скрывал своих амбиций стать местным губернатором и ссылался на поддержку в самых верхах. В декабре 2016 года был информационный вброс, что генералу Иванову, действительно, сделано предложение стать новгородским губернатором. Правда, это был уже другой генерал - Виктор Иванов, бывший глава ФСКН. Он кстати родился в Великом Новгороде. Но он вроде бы отказался, и вместо генералов-пенсионеров Ивановых стали появляться молодые технократы Никитины...

Владимир Милов:

Новый нижегородский губер Никитин - чисто питерский, к Нижнему Новгороду не имеет НИКАКОГО отношения. Работал в КУГИ и Росимуществе, управлял госкомпаниями, сидел чуть ли не во всех советах директоров (насколько "эффективно" управлял, вы можете видеть собственными глазами по результатам деятельности этих госкомпаний). Чистый чинуша, опыта публичной политики не имеет, в выборах никогда в жизни не участвовал. Сочувствую нижегородцам.

Наступила среда, и не заставили себя ждать новые отставки. Сначала сообщил о своём уходе красноярский губернатор Толоконников.

ПОСТПРАВДА:

Виктор Толоконский перенервничал и нарушил «протокол»? Бедолага. Без указа верховного, он до сих пор губернатор.

Давыдов.Индекс:

Злые языки говорят, что нелогично менять губернатора Красноярского края и не менять губернатора Новосибирской области. Эти администраторы привыкли работать вместе. Ну, а что не так?

Губернатор Новосибирской области пока на месте, зато "полетел" глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Алексей Цветков:

Путин увольняет взвод губернаторов. Войдет в историю как октябрьская резня.

Александр Рыклин:

Владимир Путин по инерции уволил двух белорусских губернаторов и одного молдавского...

Роман Могучий:

В принципе, если каждый день отправлять в отставку по губернатору, то через 85 дней можно начинать по-новой — всё равно никто не вспомнит.

Иван Преображенский:

Впервые задумался о том, почему нельзя уволить всех сразу, скопом. Что это за странная медиа-традиция.

Дмитрий Гололобов:

Последняя неделя сентября теперь будет традиционно неделей увольнения губернаторов. А первая неделя октября – неделей взятия уволенных под стражу.

Многим комментаторам события этой недели лишь напоминают об иллюзорности губернаторских выборов.

Леонид Волков:

Старожилы помнят: в 2010 году, когда Путин отправил в отставку губернатора ХМАО Александра Филипенко, и внезапно назначил "варяга" Наталью Комарову, в Ханты-Мансийске и других городах округа прошли (пусть небольшие) стихийные митинги протеста. Мол, руки прочь от Александра Васильича. Филипенко — фигура неоднозначная, но очень много сделал для сохранения в регионе хотя бы части нефтегазовых доходов, северяне его много раз избирали на выборах и считали, что своим процветанием во многом ему обязаны.

Всё.

Вроде, это единственный такой случай в новейшей российской истории.

Где митинги "Путин, верни Меркушкина!"? Где "Руки прочь от Шанцева"? А ведь за Шанцева на последних "выборах" "проголосовало", кажется, 87% избирателей Нижегородской области. (Почти ровно как за Филипенко, который и по 90% набирал).

"Толоконский наш губернатор".

"Мы Ковтун выбирали, не Москве ее снимать".

"Городецкого на новый срок".

Что? Громче! Все равно не слышу.

Нет этих лозунгов.

Потому что нет никаких губернаторов. Есть какая-то серая чиновничья слизь. Ее не станет — никто и не заметит.

Как за них никто на митинги не выходит, так и за Путина никто не выходит и не выйдет.

Александр Тверской:

Что стоит за отставками губернаторов



Ни-че-го. Нет никаких объективных причин, кроме одной единственной - выборы президента в 2018 году. Отставки - это банальный ход, чтобы снять напряжение в регионах и в который раз народ благоговейно вздохнёт перед "мудростью" солнцеликого: "Ах, как он о нас заботится". Ведь у нас в России по обыкновению в плохой и убогой жизни может быть виноват кто угодно - глава района, мэр, даже губернатор, но никогда не виноват Царь. Причинно-следственные связи в головах у боярышникового, крепостного населения не складываются, ибо веками в народе убивалась способность критически мыслить и взращивалась в народном сознаниии одна простая аксиома - о непогрешимости царя.



И вот перед выборами этих воров, растратчиков и сатрапов Путин снимает. И ставит других. Точно таких же. Потому что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Потому что эта система никого больше родить не может. Потому что этот режим работает только на самосохранение и новые пробирочные губернаторы - лишь новые винтики в этой системе, взамен набивших оскомину у населения старых.



Всегда смеюсь, когда читаю огромные простыни аналитиков, экспертов и политологов о причинах отставках, о том, что принесут новые губернаторы в свои регионы, о каких-то последствиях, тайных смыслах... На самом деле всё так просто, тривиально и убого однообразно в этой стране год от года.



И уже в миллионый раз повторяю, что политики в стране нет. Политическое поле мертво. Есть диктатор, который в ручном режиме тасует с хлебного места на другое хлебное место своих одинаковых слуг-мутантов. Иногда неугодных он убивает или сажает. Как бы на этом и всё.