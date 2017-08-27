Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Азербайджане взорвался склад с боеприпасами и оружием

Дым, поднимающийся над местом взрыва в Азербайджане, 27 августа 2017

На востоке Азербайджана взорвался оружейный склад. Министерство обороны сообщает, что после этого начался пожар. В министерстве здравоохранения республики заявили, что есть пострадавшие.

По данным местных изданий, снаряды после взрыва попали в жилые дома. Жителей прилегающих районов эвакуируют, трасса от Баку до российской границы перекрыта.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG