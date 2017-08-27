В Азербайджане взорвался склад с боеприпасами и оружием

На востоке Азербайджана взорвался оружейный склад. Министерство обороны сообщает, что после этого начался пожар. В министерстве здравоохранения республики заявили, что есть пострадавшие.
По данным местных изданий, снаряды после взрыва попали в жилые дома. Жителей прилегающих районов эвакуируют, трасса от Баку до российской границы перекрыта.
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