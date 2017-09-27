Губернатор Красноярского края подал в отставку

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уходит в отставку. Об этом он объявил на встрече с региональным правительством, сообщили РИА Новости и газете "Коммерсантъ" участники совещания. Толоконский сказал, что он уходит и даже уезжает, написал в фейсбуке заместитель главы краевого парламента Алексей Клешко.

Официально указ об отставке Толоконского пока не публиковался. Кто возглавит регион вместо него, неизвестно.

Толоконский стал третьим российским губернатором, который подал в отставку на этой неделе. В понедельник, 25 сентября, президент России Владимир Путин уволил главу Самарской области Николая Меркушкина, а накануне — нижегородского губернатора Валерия Шанцева. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.