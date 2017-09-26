Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли. Об этом сообщает Интерфакс.

Шанцеву 70 лет. Он возглавлял Нижегородскую область с 2005 года.

25 сентября Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.