Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил, что подает в отставку

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подает в отставку. Об этом он заявил в среду в интервью радостанции "Говорит Москва". Причиной такого решения он назвал возраст. Абдулатипову 71 год.

Ранее в среду РБК сообщил со ссылкой на два источника, что Абдулатипова вызвали в Кремль, где с ним обсудили новую должность и возможного преемника.

27 сентября о своей отставке объявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Он стал третьим главой региона, покинувшим свой пост на этой неделе. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя серию отставок губернаторов, назвал её "ожидаемым и востребованным процессом". Новые главы регионов, по словам Пескова, "молодые широкопрофильные специалисты".