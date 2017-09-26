Мэрия Нижнего Новгорода не согласовала митинг Навального

Предвыборный штаб Алексея Навального направит заявления в прокуратуру, Федеральную службу безопасности и Следственный комитет с просьбой проверить действия мэрии Нижнего Новгорода, которая пытается помешать проведению митинга-встречи оппозиционного политика 29 сентября. Об этом написал в фейсбуке глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Ранее мэрия Нижнего Новгорода в ответе на заявку о проведении митинга предложила несколько альтернативных площадок. Штаб Навального выбрал одну из них. По словам Волкова, на этом процедура согласования публичного мероприятия завершается. Однако теперь власти Нижнего Новгорода пытаются отменить согласованный митинг. Сначала штабу Навального сообщили, что "площадка занята". Позже местный организатор автомобильных фестивалей рассказал, что ему позвонили из мэрии и попросили срочно организовать в том же месте мероприятие. Он отказался.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Навальный уже встретился с жителями Владивостока, Екатеринбурга, Мурманска, Омска , Новосибирска, Хабаровска. В акциях участвовали тысячи человек. Навальный обвиняет власти в попытках помешать его встречам со сторонниками. В Хабаровске неизвестные расклеили в городе поддельные агитационные плакаты об оппозиционере, а во время самой акции политику отключали микрофон. В Новосибирске на время начала митинга власти назначили премьерный показ фильма "Матильда".