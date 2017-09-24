Власти Хабаровска заявили о 650 участниках митинга Навального

Власти Хабаровска утверждают, что на встречу с оппозиционером Алексеем Навальным пришли не более 700 человек. Об этом сообщило интернет-издание VistaNews.ru. Леонид Волков, глава предвыборного штаба Навального в ответ заявил, что в сегодняшнем митинге участвовали "тысячи человек". Об этом он заявил в комментарии для телеканала "Дождь". Точную цифру участников акции Волков не назвал, поскольку, по его словам, команда Навального не ведет такие подсчеты.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Митинг в Хабаровске стал шестым в рамках этого тура. Ранее Навальный уже встретился с жителями Владивостока, Екатеринбурга, Мурманска, Омска и Новосибирска. В акциях участвовали тысячи человек.

Навальный обвиняет власти в попытках помешать его встречам со сторонниками. В частности, перед приездом Навального в Хабаровск неизвестные расклеили в городе поддельные агитационные плакаты об оппозиционере, а во время самой акции политику отключали микрофон. В Новосибирске, где встреча Навального с избирателями прошла 22 сентября, на время начала митинга власти назначили премьерный показ фильма Андрея Учителя "Матильда". Кроме этого, перед началом акции парк, где должны были собраться сторонники оппозиционера, затопило кипятком. Несмотря на это, митинг состоялся.