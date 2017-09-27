В мемориал Юрию Буданову в Москве бросили "коктейль Молотова"

В среду двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориал полковнику Буданову на Комсомольском проспекте, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции уточнили, что в нападении участвовала женщина в хиджабе. О пострадавших и задержанных не сообщается.

Бывший полковник российской армии Юрий Буданов в 2003 году был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В январе 2009-го, несмотря на массовые протесты в Чечне, его условно-досрочно освободили. В июне 2011 года Буданов был застрелен на выходе из нотариальной конторы в Москве.

Мемориал Буданову был самовольно установлен на месте его убийства по инициативе сына покойного.