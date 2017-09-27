В Москве после звонка о бомбе эвакуировали офис "Новой газеты"

В Москве после анонимного звонка о минировании эвакуировано офисное здание, в котором, в частности, находится редакция "Новой газеты".

Как сообщает агентство "Интерфакс", из помещений вывели около пятисот человек. В здании работают кинологи.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы более 200 тысяч человек в десятках регионов страны. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось. Бюджету страны, по оценкам МВД, уже нанесен ущерб примерно в 300 миллионов рублей.

Источник издания РБК рассказывал, что к звонкам может быть причастна неизвестная хакерская группировка. Также появлялись сообщения о якобы проводящихся в регионах учениях спецслужб.