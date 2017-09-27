Руководство новосибирского колледжа выступило против бюста Сталина

Руководство Новосибирского технического колледжа имени Александра Покрышкина выступило против установки на его территории бюста Иосифа Сталина, сообщает портал "Тайга.инфо".

Директор учебного заведения Галина Талюкина заявила, что с именем советского вождя связаны "трагические страницы" советской истории. Она добавила, что с самим Александром Покрышкиным у Сталина также были "неоднозначные отношения".

По данным "Тайга.инфо", установить бюст в мемориальном парке "Патриот" рядом с колледжем хочет администрация Новосибирска. Повторно заявка городских властей будет рассмотрена в четверг.

Сегодня активисты партии "Яблоко" провели в Москве у здания Госдумы пикет с требованием принять закон против прославления Сталина. Они заявили о недопустимости политики по фактической реабилитации сталинизма.

На прошлой неделе бюст Сталина, наряду с другими советскими лидерами, был установлен в Москве на так называемой "Аллее правителей".