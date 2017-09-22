В Москве открывается "аллея" с бюстами Сталина и Ленина

В Москве в пятницу официально открывается так называемая "Аллея Правителей" с бюстами советских вождей, включая Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Мероприятие организует Российское военно-историческое общество, в церемонии участвует министр культуры России Владимир Мединский.

В композицию, помимо Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко, входит прижизненный бюст первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

В июне этого года из-за мемориальной доски Сталину, установленной в Московской государственной юридической академии, ряды ее профессоров покинул адвокат Генри Резник. Глава совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал демонтировать доску.

В последние годы в России растет количество людей, позитивно относящихся к Иосифу Сталину. Открываются музеи Сталину, ему ставят памятники, находят политические оправдания сталинским репрессиям, забывая о миллионах невинных жертв. Согласно недавнему опросу "Левада-центра", Сталин вновь возглавил рейтинг самых выдающихся людей в мировой истории.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 62 процента россиян выступают "за повсеместное увековечивание успехов Сталина" и примерно такое же число опрошенных (65%) категорически против установки знаков, сообщающих о его "неудачах и преступлениях".