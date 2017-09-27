Росгвардия закупит хрустальные погоны на общую сумму в 600 тысяч рублей

Росгвардия закупит более ста пар хрустальных погон на общую сумму почти в 600 тысяч рублей. Согласно документам, опубликованным на сайте государственных закупок, хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), а каждая пара должна быть упакована в бархатные подарочные коробки бордового цвета.

В Росгвардии утверждают, что хрустальные погоны – это традиционный подарок высшим офицерам, большинство из которых отслужили более 30 лет. "Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам", – утверждают в ведомстве.

В августе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) заявили о возможном картельном сговоре компаний, которые участвуют в госзакупках Министерства внутренних дел России. В мае ФБК указал на госзакупку "Роснефти" – компания собиралась приобрести рюмки, щипцы для льда, икорницы и чайные ложки на общую сумму почти в 5 миллионов рублей. После обнародования этой информации "Роснефть" отменила закупку.