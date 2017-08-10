ФБК заявил о возможном картельном сговоре при госзакупках МВД

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) заявили о возможном картельном сговоре компаний, которые участвуют в госзакупках Министерства внутренних дел России.

Всего, по данным ФБК, в сговоре участвовали пять фирм. МВД по завышенной цене закупало у них автотранспорт. Общая сумма сделок составила почти 5 миллиардов рублей. Сумму хищений борцы с коррупцией оценили в 740 миллионов рублей.

Юрист ФБК Любовь Соболь утверждает, что руководство МВД не могло не знать о картельном сговоре и получило похищенные бюджетные деньги в качестве "откатов".

В Фонде борьбы с коррупцией отметили, что документы о поставках автотранспорта для МВД подписывал замглавы департамента ведомства Сергей Горелик. Этот сотрудник полиции, по данным СМИ, ранее уже проходил в качестве подозреваемого по делу о хищениях.

С жалобами на возможный картельный сговор при госзакупках МВД юристы ФБК обратились в Федеральную антимонопольную службу и к самому министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.