Власти Краснодара не согласовали митинг с участием Навального

Власти Краснодара отказались согласовать митинг с участием оппозиционера Алексея Навального, запланированный на 8 октября. Как сообщил в твиттере Мирослав Валькович, координатор краснодарского штаба Навального, отказ мотивирован отсутствием "подходящей площадки" в городе, хотя в заявке было предложено несколько вариантов. Заявлено было 4 тысячи участников.

Ранее в среду Навальный пригрозил властям Петербурга проведением несанкционированной акции в день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября. По словам Навального, администрация города отклонила уже несколько заявок на митинг на Марсовом поле.

В тот же день власти Тюмени не согласовали проведение митинга, заявленного местным штабом Навального на 7 октября с количеством участников полторы тысячи. Администрация ответила, что организаторами являются граждане, которые ранее нарушали законы и "вводят в заблуждение" местных жителей.

27 сентября суд в Казани подтвердил законность отказа исполкома согласовать три митинга в поддержку Навального – 29, 30 сентября и 1 октября.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился со своими сторонниками в Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Мурманске, Омске и Новосибирске. В акциях участвовали тысячи людей.