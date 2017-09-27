Власти Тюмени не согласовали митинг Навального 7 октября

Городские власти Тюмени отказались согласовать митинг 7 октября, заявку на который подали активисты местного штаба оппозиционера Алексея Навального.

В ответе администрации говорится, что организаторами акции являются граждане, ранее нарушавшие российское законодательство. По мнению властей, соратники оппозиционера намеренно "вводят людей в заблуждение" своей агитацией.

Глава федеральной кампании Навального Леонид Волков, опубликовавший ответ администрации, заявил, что с точки зрения закона акция является согласованной.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году и сейчас проводит агитационный тур по городам страны. Оппозиционер встретился с жителями Владивостока, Екатеринбурга, Мурманска, Омска, Новосибирска, Хабаровска. В акциях участвовали тысячи человек. Навальный считает, что власти городов попытаются помешать его встречам со сторонниками.