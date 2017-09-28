Facebook удалил тысячи фейковых аккаунтов перед выборами в ФРГ

Соцальная сеть Facebook заблокировала десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии за месяц до состоявшихся 24 сентября выборов в Бундестаг. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Для борьбы с распространением недостоверной информации в преддверии выборов Facebook сотрудничал с Федеральной службой по информационной безопасности Германии.

Победу на парламентских выборах в Германии одержал блок партий, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Впервые попала в Бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии", некоторые функционеры которой не скрывают связей с российскими властями.

В начале сентября Facebook заявила о том, что структуры, потенциально связанные с Россией, поместили на страницах социальной сети в 2015- 2016 годах перед выборами президента США более 3 тысяч политических объявлений. В апреле Facebook сообщила, что закрыла примерно 30 тысяч фальшивых аккаунтов в преддверии президентских выборов во Франции.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в американские президентские выборы. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.