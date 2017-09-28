Адвокат блогеров "Немагии" получил заявление о прекращении дела

Адвокат авторов развлекательного YouTube-канала "Немагия" получил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своих подзащитных по заявлению бизнесмена Олега Тинькова. Об этом адвокат сообщил газете "Ведомости". Защитник отметил, что он также получил заявление Тинькова об отзыве иска о защите деловой репутации.

В августе на канале "Немагия" был опубликован ролик с критикой Тинькова и созданного им "Тинькофф-банка". В описании видео утверждалось, что обзор "создан в художественных целях". "Это всего лишь юмор, пародия и развлечение", – отмечали блогеры. Видео набрало более семи миллионов просмотров. Тиньков написал заявление о клевете и подал в суд иск о защите деловой репутации с требованием выплатить ему 500 тысяч рублей.

В защиту авторов "Немагии" выступили многие другие видеоблогеры. На этой неделе Тиньков пообещал отозвать иск против авторов канала и забрать из полиции заявление о возбуждении уголовного дела.