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Удальцов вышел на свободу после ареста за акцию "Антикапитализм"

Сергей Удальцов

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов вышел на свободу после пяти суток административного ареста. Он был признан виновным в организации марша "Антикапитализм" в центре Москвы. Удальцов намерен обжаловать арест.

Оппозиционер объявил голодовку после того, как суд признал его виновным. Одновременно с московским маршем акция "Антикапитализм" должна была пройти в подмосковной Барвихе. Однако местные власти не согласовали мероприятие. Около 40 человек были задержаны. Восемь активистов были арестованы судом на сроки от трех до 14 суток.

Удальцов вышел на свободу в начале августа. Он отбыл 4 с половиной года лишения свободы, к которым был приговорен по так называемому "Болотному делу".

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