Директор приангарской школы обвиняет в своем увольнении мэра

В городе Вихоревка на севере Приангарья без объяснения причин уволили директора местной школы Екатерину Крылову. Она уверена, что ее контракт с управлением образования администрации Братского района не будет продлен после 30 сентября по политическим причинам, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Об увольнении директору Вихоревской средней школы №1 сообщил по телефону специалист отдела кадров управления районного образования. Причины такого решения он сообщать отказался. И сам директор, и горожане отмечают, что за все 4 года работы на посту Крылова не получила ни одного дисциплинарного взыскания, ни устно, ни письменно. Надзорные органы также не выносили директору замечаний. Школу номер 1 местные жители характеризуют как "образцово-показательную".

По словам Крыловой, мэр Братского района – коммунист Алексей Баловнев – таким способом сводит с ней, как с депутатом думы Братского района, политические счеты накануне выборов. Похожая ситуация уже происходила в Вихоревке год назад, но тогда педагога не позволил уволить местный профсоюз работников образования.