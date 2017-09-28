Облученные пропагандой

Готовность россиян протестовать, выходя на улицы как с экономическими, так и с политическими требованиями, остается невысокой. Об этом говорится в исследовании Левада-центра, опубликованном 28 сентября. Большинство опрошенных, 63 процента, считают маловероятными массовые выступления в защиту своих прав и в связи с падением уровня жизни. Только 14 процентов респондентов готовы лично участвовать в этих выступлениях, если они состоятся.

По данным сотрудников Левада-центра, наиболее высокая готовность россиян к участию в массовых протестах наблюдалась в 2011-2012 годах - тогда ходить на акции протеста были готовы 17 процентов опрошенных.

О том, почему большинство россиян не готовы или не хотят участвовать в политическом протесте, Радио Свобода рассказал директор Левада-Центра Лев Гудков:

Если бы на улицы вышли полпроцента россиян, это были бы сотни тысяч человек

- По последним данным, начиная с весны, готовность эта начала немного расти, - говорит социолог. - Но я бы не рассматривал это как показатель реального общественного выступления или как поведенческую характеристику. Это некоторые колебания общественных настроений, и это чрезвычайно важно понимать. Их можно сравнить с колебаниями атмосферного давления - но это не готовность к реальному участию в политической жизни. Потому что если бы на улицы действительно вышли даже не 14 процентов, которые заявили о такой готовности, а всего полпроцента россиян, это уже были бы сотни тысяч человек. Я бы это рассматривал бы эти данные как восприятие некоторого роста напряжения в обществе, связанного с общей неопределенностью, с ухудшением экономической ситуации в стране и падением доверия к властям, - говорит Лев Гудков

Чаще всего готовность выйти на акции протеста высказывают жители городов, особенно крупных, где больше возможности получения информации в независимых от государства СМИ. Наибольшая протестная активность, по мнению социологов, наблюдалась в России в 2011-2012 годах - это было связано с ростом недовольства политикой Путина и падением его популярности. После аннексии Крыма, в августе 2014 года, показатели недовольства значительно упали - тогда на акции протеста готовы были выйти только 8 процентов россиян.

Акции Алексея Навального, на которые в марте и июне 2017 года пришли тысячи молодых россиян, пока никак не влияют на общую картину политических протестов, считает Лев Гудков:

- Впечатление, что произошел поколенческий перелом, что молодежь вышла на улицы, кажется мне обманчивым, - говорит социолог. - Во-первых, доля молодежи в таком протесте всегда была очень небольшой. В московских акциях на Сахарова, на Якиманке, на Болотной доля молодежи составляла примерно 15-17 процентов от общего числа участников, мы проводили там свои замеры. В этот раз, я имею в виду мартовские и июньские демонстрации в Москве было ясно, что будут бить, что полиция будет жестоко разгонять. И поэтому обычный состав - это люди около 50-ти лет и старше - туда просто не вышли.

В московских акциях на Сахарова, на Якиманке, на Болотной доля молодежи составляла примерно 15-17 процентов от общего числа участников

На этом фоне участие молодежи стало более заметно. Вышли туда подросшие дети среднего класса - это примерно тот же слой, та же категория населения, недовольная авторитарным режимом и остро реагирующая на усиление идеологического прессинга в школах и в университетах. Поэтому это не политические выступление, а скорее контркультурное. В целом же сегодня молодежь - это самая пропутински настроенная категория населения. Она прошла социализацию, получила образование именно в период утверждения путинского режима и полностью облучена нынешней пропагандой, - полагает директор Левада-центра Лев Гудков.

Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков не доверяет данным социологов: по его мнению, рост протестных настроений среди россиян, как и количество желающих выйти на уличные акции, постоянно растет:

Мы видим, что уровень активности наших сограждан высок - мы только что провели шесть крупных встреч в регионах

- Мы видим, что уровень активности наших сограждан высок - мы только что провели шесть крупных встреч в регионах, каждая из которых стала самым большим политическим событием в истории соответствующего города за последние 20 лет, - говорит Леонид Волков. - И мы провели их буквально в последние 10 дней. По-моему, это доказывает готовность россиян выходить на улицы ради политики. Это куда лучше, чем любые кабинетные цифры. В то же время даже цифра 14 процентов, если ей поверить, не кажется низкой. Перемены всегда делает активное меньшинство, достаточно 2-3 процентов людей, которые одновременно выходят на улицы, чтобы полностью изменить политический ландшафт в стране, - уверен Волков.

Точных данных, сколько россиян готовы поддержать Алексея Навального, нет. По словам Леонида Волкова, уровень поддержки оппозиционного политика постоянно растет: на акцию 12 июня вышло больше людей, чем 26 марта, а каждая следующая предвыборная встреча в регионах становится более масштабной, чем предыдущая. То, что костяк аудитории Алексея Навального составляют школьники, Леонид Волков называет "кремлевской пропагандой" - по его словам, аудитория Навального - это все россияне, вне зависимости от возраста и социального статуса:

Несовершеннолетние составляют менее пяти процентов подписчиков наших социальных сетей

- Социологическими данными не подтверждается, что наша аудитория - это школьники. Это кремлевское вранье, пропаганда, в которую они сами поверили. Они проводят беседы со школьниками, они пытаются бороться с нами собственной пропагандой. Мы знаем, что среди подписчиков наших социальных сетей, всех наших пабликов в Ютьюбе, ВКонтакте несовершеннолетние составляют меньше 5 процентов. В нашей базе рассылки, мы специально сделали опрос, несовершеннолетние составляют 1,7 процента. Так что это просто неправда, - говорит соратник Навального. - На выборах мэра Москвы в 2013 году, например, больше всего за нас голосовали женщины 45+, это была наша аудитория, в которой мы набрали больше всего голосов.Что касается студентов - это наши волонтеры, и это понятно - пока ты студент, у тебя больше свободного времени на политическое волонтерство, на то, чтобы ходить по улицам и раздавать листовки. Когда ты обременен семьей и работаешь, у тебя просто нет времени для этого. Людей вводит на улицу одно - несправедливость. Поскольку современная Россия устроена очень несправедливо, и несправедливость в ней только нарастает, протестов будет становиться больше, - уверен Леонид Волков.

Политолог Станислав Белковский также не склонен доверять данным социологов о готовности россиян выйти на уличные акции протеста: по его мнению, в условиях закрытого общества социология нередко искажает картину общественного мнения, поскольку многие граждане отвечают на вопросы крайне осмотрительно:

Неправильный ответ на вопрос "Любишь ли ты Путина?" может создать неприятности

- Социологический интервьюер воспринимается многими гражданами как полицейский агент власти, и поэтому наши дорогие россияне говорят ему не то, что думают на самом деле, а то, что, как им кажется, хочет услышать от них государство, - рассуждает политолог. - Потому что неправильный ответ на поставленный вопрос: "Любишь ли ты Путина? Собираешься ли выходить на политические акции протеста?" - может создать для них неприятности. Кроме того, из-за массированной государственной пропаганды само словосочетание "политический протест" воспринимается негативно. В сознании россиянина очень сложно отделить понятие политического протеста от протеста чисто социального. Поэтому абсолютизировать эти данные я бы не стал, - говорит Станислав Белковский.

По его мнению, современный российский политический протест трудно отделить от протеста социально-экономического - если люди выходят протестовать против снижения доходов или непопулярных решений в социальной сфере, они требуют отставки губернаторов или других чиновников. Но если масштабные протесты в России и начнутся, они будут носить социальный характер - никаких политических требований системного характер вроде отставки Владимира Путина на них не будет, - полагает политолог.

​Молодежь, которая вышла на акции протеста Алексея Навального весной и летом, и сейчас приходит на его предвыборные встречи, по мнению Белковского, вовсе не является его аудиторией:

Этот протест не связан с личностью Алексея Анатольевича, поскольку эти люди меньше всего любят вождизм во всех его проявлениях

- Я хорошо знаю этих людей, к ним в том числе относятся мои взрослые дети, я знаю их точку зрения, и они отнюдь не являются поклонниками Навального. Их протест этический и эстетический, он связан с параличом механизмов социальной мобильности в нашем обществе и определенным чувством безнадежности, которое рождается у студентов и старших школьников, входящих в самостоятельную жизнь, - уверен политолог. Этот протест не связан с личностью Алексея Анатольевича, поскольку эти люди меньше всего люди любят вождизм во всех его проявлениях. Эта не та модель, которую можно продать этой аудитории. Что же касается их многочисленности - здесь бы я горячиться не стал: 15-20 тысяч в Москве на пике и неизвестно, сколько во время второй акции, которую Алексей Навальный искусственно превратил из санкционированной в несанкционированную. Возможно, именно для того, чтобы отвлечь внимание от возможной невысокой явки на нее. Несколько тысяч в регионах, конечно, заметное событие, но я бы не сказал, что это полный государственный переворот, - говорит Станислав Белковский.

По его словам, для того чтобы добиться важных политических изменений в отдельно взятом населенном пункте, нужно вывести на улицы 4 процента его населения. То есть применительно к Москве - это полмиллиона человек, что пока невозможно. Станислав Белковский полагает, что толчком к массовым протестам россиян станет уход от власти Владимира Путина:

В России революции всегда происходили не до, а после смены власти

- Исчезнет обруч, который стягивает сознание русского народа и не дает ему развернуться и правильно оценить нынешнее состояние страны и ситуацию, в которой мы живем, - считает политолог. - Потому что в России революция всегда происходит не до, а после смены власти. Февральская революция произошла после отречения Николая II. Август 1991-го случился после того, как Михаил Горбачев закрылся в Форосе, а ГКЧП развалился. А если бы ГКЧП не развалился, а предпринял решительные действия, то, может быть, мы еще лет 20 жили в Советском Союзе. В любом случае,очень многое зависит от фигуры Владимира Путина и перспектив этого государственного деятеля, которые сокрыты от нас туманом ближайшей истории, - считает Станислав Белковский.