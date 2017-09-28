В Дагестане организатор митинга 26 марта подал в суд на местные власти

В Дагестане активист Марат Исмаилов, организатор антикоррупционного митинга 26 марта в Махачкале подал в суд на местные власти за отказ в согласовании акции и свое задержание. Об этом сообщает интернет-издание "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода).

Исмаилов подавал в мэрию Махачкалы уведомление о проведении акции 26 марта с участием 99 человек. По закону мероприятия численностью менее 100 человек не требуют согласования. Несмотря на это, 26 марта Исмаилов был задержан. Сутки он провел в полиции.

Активист считает, что таким образом власти нарушили его конституционные права на свободу собраний и личную неприкосновенность. Исмаилов потребовал выплатить ему в качестве моральной компенсации 100 тысяч рублей.

Иск Исмаилова рассматривает Советский районный суд Махачкалы. "Кавказ.Реалии" сообщает, что 27 сентября суд удовлетворил ходатайство активиста о привлечении Министерства внутренних дел Дагестана в качестве ответчика по делу.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) 2 марта опубликовал расследование "Он вам не Димон" об элитной недвижимости, которой, предположительно, владеет глава правительства России Дмитрий Медведев. ФБК утверждает, что премьер-министр получил имущество незаконно.

26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. На каждой из этих акций по всей стране были задержаны более полутора тысяч человек. В Махачкале после митинга 26 марта в полицию попали около 70 активистов.