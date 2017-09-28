Демократическое движение в Гонконге отметило третью годовщину

В Гонконге - специальном административном районе Китая - сотни людей приняли участие в демонстрации в защиту прав человека. Она была приурочена к третьей годовщине демократического движения.

Демонстранты, собравшиеся около правительственного комплекса, где 28 сентября 2014 года полиция разогнала участников массовых протестов, применив слезоточивый газ, и скандировали: "Мы не боимся тюрьмы! Мы хотим всеобщего избирательного права."

3 года назад манифестанты с жёлтыми зонтиками в руках в течение трёх месяцев блокировали главные автодороги Гонконга, протестуя против попыток Пекина провести избирательную реформу. В результате Законодательный совет Гонконга отклони проект реформы. Массовые протесты 2014-2015 годов, получившие название "революция зонтиков", считаются самыми крупными в КНР со времён студенческих волнений 1989 года.

Суверенитет над Гонконгом был передан Великобританией Китаю 1 июля 1997 года. Пекин пообещал предоставить району широкую автономию и особый статус до 2047 года, что получило название "Одна страна - две системы". Однако сторонники демократического движения считают, что Пекин пытается ограничить гражданские права и свободы жителей Гонконга. За последние 3 года более 100 активистов и лидеров демократического движения - в основном молодёжь - подверглись уголовному преследованию и были брошены в тюрьмы по таким обвинениям, как проведение незаконных собраний.