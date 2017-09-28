Защита Умерова и Семены обжаловала их приговоры

Защита лидера крымских татар Ильми Умерова обжаловала его обвинительный приговор. Краткую апелляцию в суд направил его адвокат Эдем Семедляев. Как сообщает сайт "Крым.Реалии", копию приговора обещали выдать в будущий понедельник.

27 сентября бывший заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Умеров был приговорён к двум годам колонии-поселения с запретом заниматься общественной и преподавательской деятельностью. Его обвинили в призывах к сепаратизму. Умеров все обвинения отверг. Защита считает, что российская пенитенциарная система не сможет обеспечить должный медицинский уход активисту, страдающему болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и ишемией сердца.

Ранее 28 сентября Европейский Союз назвал приговор Умерову противоречащим международному праву и потребовал его отмены.

В четверг же был обжалован и обвинительный приговор украинскому журналисту из Крыма Николаю Семене. Как сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста Александр Попков, он также подал краткую апелляцию, которую будет позже дополнять.

22 сентября подконтрольный России суд в Симферополе приговорил Семену к двум с половиной годам лишения свободы условно с трёхлетним запретом на общественную деятельность - по обвинению в призывах к сепаратизму.

Журналист свою вину не признаёт и считает процесс над ним политически мотивированным.

В среду Amnesty International на Украине призвала немедленно освободить журналиста Семену, а также лидеров крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, приговорённого 11 сентября Верховным судом аннексированного Россией Крыма к восьми годам лишения свободы по обвинению в организации "массовых беспорядков 24 февраля 2014 года.

