Сергей Собянин обругал телефонных террористов

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "кончеными подлецами" тех, кто занимается телефонным терроризмом.

Как сообщает "Интерфакс", в интервью телеканалу "ТВ-Центр" 28 сентября Собянин сказал, что – по его информации – звонки с угрозами взорвать какое-либо учреждение или общественный объект поступают в основном из-за границы.

27 сентября из-за очередного анонимного звонка о минировании было эвакуировано офисное здание в Москве, в котором, в частности, находится редакция "Новой газеты".

Подобные звонки поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы более 200 тысяч человек в десятках регионов страны. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось. Бюджету страны, по оценкам МВД, уже нанесен ущерб примерно в 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы рассматривают в том числе версию о причастности к телефонному терроризму неизвестной международной группы хакеров.