Чеченский министр утверждает, что певец Зелимхан Бакаев - жив

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров утверждает, что пропавший певец Зелимхан Бакаев – жив. Об этом он заявил в эфире телеканала "Настоящее время". По словам чиновника, Бакаев скрывается за пределами республики якобы из-за каких-то долгов. Он также не исключил, что исчезновение певца – пиар акция.

Так министр прокомментировал видео, которое появилось на сайте государственного телеканала "Грозный" 24 сентября, на котором пропавший 8 августа в Грозном 25-летний певец Зелимхан Бакаев, обращаясь к другу Исламу, сообщает, что находится в Германии. Друзья Бакаева, с которыми поговорило Радио Свобода, уверены, что видео – постановка, а певцу угрожает смертельная опасность. Родные певца уверены, что он был похищен сотрудниками чеченских правоохранительных органов и содержится в секретной тюрьме.

Ранее Джамбулат Умаров уже называл "глупостями" сообщения об исчезновении Зелимхана Бакаева. Чиновник заявил, что певец объявится "через некоторое время"