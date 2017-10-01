Больше чем театр. От Любимова до Диденко

О свободе творчества, государственном контроле и публичном осуждении говорим с куратором молодежных программ СТД Анной Ильдатовой, писателем, сотрудником "Гоголь-центра" Максимом Чуклиновым, филологом, экспертом Проектной лаборатория по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. НИУ ВШЭ Еленой Леенсон, режиссером, актером Дмитрием Брусникиным и студентами его мастерской.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье 1 октября в пять часов вечера