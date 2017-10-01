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Рожденные после СССР

Больше чем театр. От Любимова до Диденко

Спектакль Максима Диденко "10 дней, которые потрясли мир"

О свободе творчества, государственном контроле и публичном осуждении

О свободе творчества, государственном контроле и публичном осуждении говорим с куратором молодежных программ СТД Анной Ильдатовой, писателем, сотрудником "Гоголь-центра" Максимом Чуклиновым, филологом, экспертом Проектной лаборатория по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. НИУ ВШЭ Еленой Леенсон, режиссером, актером Дмитрием Брусникиным и студентами его мастерской.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье 1 октября в пять часов вечера

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