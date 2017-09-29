Вице-президента на смену премьеру!

Как ожидается, Владимир Путин в конце года объявит о своем решении идти на четвертый президентский срок. Пока неясно, станет ли он самовыдвиженцем или его выдвинет "Единая Россия". Нет ясности и с тем, какую программу он представит избирателям. Но главный вопрос, в том, кто займет второй пост в государстве – кресло премьер-министра. Вариантов несколько – от сохранения на этом посту Дмитрия Медведева до ликвидации премьерской должности, - сообщила накануне "Газета.ру".

Издание составило шорт-лист возможных преемников Медведева, однако рассказало и о версии, что "президент может вообще ликвидировать пост главы правительства и подчинить кабинет напрямую себе".

Слухи о грядущей отставке Медведева бродят долгие месяцы и стали общим местом. Пару дней назад, например, в телеграм-канале политолога Евгения Минченко появился такой пост:

Отставка или ощутимая перегруппировка правительства ДО выборов президента становится всё более вероятной.

Подобные слухи традиционно связывают с борьбой в окружении Путина и с конструированием реальности кремлевскими политтехнологами. Публицист Олег Кашин так прокомментировал происходящее в сегодняшней колонке на "Дожде":

Слухи о политической реформе, которая радикально изменит конфигурацию всей власти, откуда-то возникают регулярно. Прогнозы о переформатировании высших государственных органов сбываются редко, но проходит время, и очередной информированный источник снова рассказывает, что завтра в России исчезнет должность президента, центр власти переместится в Госсовет, появится Министерство государственной безопасности, будут укрупнены регионы и так далее. Сейчас пишут о ликвидации должности председателя правительства и о переподчинении министров президенту, и тут тоже вероятность, как в анекдоте, пятьдесят процентов – либо да, либо нет... Само существование таких слухов, сама возможность всерьез разговаривать о том, что завтра у России не станет президента или премьер-министра — на самом деле это и есть главное во всем этом сюжете. Никто не знает, случится ли такая реформа завтра или послезавтра, но это вторично по отношению к тому, что она в любом случае возможна хоть сегодня. Представьте себе такие слухи в Германии или в Америке – допустим, что Ангела Меркель намерена объединить должности федерального канцлера и президента и занять новую супердолжность, или Дональд Трамп намерен ограничить полномочия Конгресса, чтобы вертикаль власти работала более эффективно. Тут и само выражение "вертикаль власти" на другие языки, наверное, не переводится – ну, может быть, только на тот постколониальный французский, который распространен в некоторых африканских государствах, где тоже, как в России, государственное устройство зависит не от закона и традиции, а от настроения и планов очередного президента.

И чтобы Дмитрию Медведеву (который тем временем мерился с Навальным количеством подписчиков) было еще на кого оглядываться – экономист Константин Сонин несколько дней назад интерпретировал другой гуляющий по Москве слух о возможном выдвижении кандидатом в президенты Ксении Собчак неприятным для премьера образом:

Что может показаться удивительным в кандидатуре Собчак – это то, что разговоры о ней слышны больше всего от тех, кто прямо или косвенно участвует в избирательной кампании Владимира Путина. Но это тоже правильно! Ксения Собчак, в сущности, прекрасный кандидат в вице-президенты для президента Путина. Ее качества – молодость, женственность, собственная харизма и большой опыт публичной деятельности – дополняют те, что есть у действующего президента... Конечно, внимательный читатель скажет – о чем это? У нас в стране нет поста вице-президента! Это неудивительно: 100% вице-президентов в нашей стране участвовали в военных мятежах против своих президентов. Однако другого смысла придать идее участия Собчак в президентских выборах 2018 г. мне не удается. Она не может помешать Алексею Навальному в борьбе за президентство, потому что, чтобы стать президентом, ему нужна поддержка не 2–3 млн человек – тех самых, за которых с ним могла бы побороться Собчак, – а десятков миллионов... А вот кому следует беспокоиться, так это премьер-министру Дмитрию Медведеву. Потому что Ксения Собчак – идеальный кандидат на место второго лица в российском государстве. Добавляющий популярности лицу первому и одновременно никак не претендующий на его место.