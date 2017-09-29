Герхард Шрёдер возглавил совет директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в пятницу был избран на пост председателя совета директоров российской компании "Роснефть". Голосование состоялось в Санкт-Петербурге в ходе собрания акционеров корпорации, сообщает "Интерфакс".

Численность совета директоров "Роснефти" увеличилась с 9 до 11 человек. Помимо Шрёдера, занимающего должность председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG, в его состав вошел министр энергетики России Александр Новак.

О том, что правительство России выдвинуло Герхарда Шрёдера в совет директоров "Роснефти", стало известно в августе. Канцлер Германии Ангела Меркель тогда выступила с критикой этого решения. Она, в частности, напомнила, что "Роснефть" входит в санкционный список Евросоюза.