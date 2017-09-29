Российский оператор МТС приостановил работу в Туркменистане

Российская телекоммуникационная компания МТС с 29 сентября приостановила работу в Туркменистане.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МТС, государственная компания "Туркментелеком" отключила для нее услуги международной и междугородней зоновой связи и доступ в интернет. Ведутся переговоры с туркменскими партнерами о получении разрешений на использование частот, а также о возможности выделения иных ресурсов для предоставления услуг МТС.

По данным ТАСС, лицензия МТС на работу в Туркменистане действует до 26 июля 2018 года. На конец второго квартала 2017 года оператор обслуживал в республике 1 миллион 700 тысяч абонентов.

