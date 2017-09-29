Леонида Волкова оставляют на ночь в ОВД Нижнего Новгорода

Главу предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, задержанного в Нижнем Новгороде в день запланированной там акции, оставят на ночь в отделении полиции. Суд над ним назначен на субботу. У себя в твиттере оппозиционер сообщает, что к нему не пускают адвоката. Полиция также производит опись личных вещей задержанного.

По словам Волкова, его подозревают в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Как сообщает у себя в фейсбуке активист штаба Навального Руслан Шаведдинов, в центр Нижнего Новгорода стянуты подразделения полиции и автозаки. Аппаратура для митинга, которую с утра демонтировала полиция, увезена в неизвестном направлении. Накануне к сторонникам Навального приходили полицейские, которые отговаривали их участвовать во встрече с оппозиционером, пишет активист.

Ранее в пятницу в Москве "за неоднократные призывы" участвовать в несогласованных акциях задержали самого Навального. Он написал у себя в твиттере, что полиция уже больше семи часов не предоставляет протокол о правонарушении.

Власти Нижнего Новгорода сначала согласовали акцию, однако накануне мэрия объявила, что на этой площадке будет проводиться спортивный фестиваль. Навальный назвал действия мэрии незаконными и призвал сторонников собраться на митинг в назначенное время.