"Запрет работает на Навального"

В Москве задержали оппозиционера Алексея Навального, на него составили протокол об административном нарушении за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. В аналогичной ситуации в Нижнем Новгороде оказался и организатор штаба Навального Леонид Волков. Его тоже задержали и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия").

Навальный должен был встретиться вечером 29 сентября со своими сторонниками в Нижнем Новгороде в рамках запланированного им агитационного тура по всей стране. Представители нижегородского штаба заявили Радио Свобода, что все равно проведут оппозиционное мероприятие, "поскольку и к местным, и к федеральным властям накопилось слишком много претензий". По их прогнозам, на площадь Маркина придет не меньше тысячи человек. Опрошенные эксперты считают, что своими запретами власть лишь способствует капитализации Навального, а сами задержания инициированы силовиками и не согласованы с Кремлем.

"Старик Путин не хочет"

Алексей Навальный опубликовал видеозапись задержания на своей странице в "Инстаграме". "Обращение к жителям Нижнего Новгорода, где сегодня должна была пройти встреча со мной. Но ее так испугались, что утром меня задержали в собственном подъезде, – написал политик. – Ох, как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал – задержали в подъезде, – написал Навальный. – Как в кино, подъехала машина – из нее полиция".

"Друзья, извините пожалуйста, что не смогу приехать, но вы всё равно приходите. Какая разница: есть я на митинге или нет меня? Всё и так понятно. Приходите ради принципа и в знак протеста против той тупости, маразма и деградации, которые овладели нашей страной", – призвал Навальный своих сторонников-нижегородцев.

Пока в Москве полиция решала, что дальше делать с Навальным, полиция Нижнего Новгорода задержала Леонида Волкова, главу его штаба, и тоже составила на него протокол. Как следует из пояснений самого Волкова, в штабе Навального в последнее время старались для встреч со сторонниками подбирать такие города, где Алексей еще ни разу не был. И, по словам Волкова, начиная с 18 сентября им "стали зарубать все заявки".

Нижегородская активистка и сторонница Алексея Навального Татьяна Аршинова несколько раз подавала заявления на проведение встречи Навального с его сторонниками в местную мэрию.

В пятницу я получила "добро" на проведение мероприятия, а в субботу утром раздался звонок из мэрии и меня попросили туда зайти. И вручили отказ

– Мы подавали уведомление на 15, 16, 17 сентября, всего пять штук, прилагали адреса различных площадок для проведения, но каждый раз получали отказы под предлогом того, что эти места уже заняты под другие мероприятия, – рассказывает Аршинова. – Наконец, в прошлую пятницу, нам согласовали встречу на 29 сентября, причем площадь Маркина, а это практически самый центр Нижнего, власти нам предложили сами, мы на такое счастье даже и не рассчитывали. И вот в пятницу я получила "добро" на проведение мероприятия, а в субботу утром раздался звонок из мэрии и меня попросили туда зайти. И вручили отказ – потому что площадка эта вдруг тоже оказалась занята под фестиваль "Позитивный Нижний". Насколько я знаю, еще за сутки до нашей последней заявки никто в городе ни сном ни духом об этом фестивале не знал.

Как следует из официальной программы фестиваля, вместо запланированной встречи с Навальным позитивные нижегородцы будут валять валенки, участвовать в спортивных эстафетах и рисовать граффити. Также запланирована детская анимация с участием ростовых кукол и фейс-артом.

Глава нижегородского штаба Навального Анна Петкогло говорит, что на встречу с Навальным в группу "ВКонтакте" записались 1200 человек.

В университете и школах шло серьезное давление на студентов и старших школьников, чтобы они не ходили на оппозиционные мероприятия

– Сложно сказать, сколько в реальности придет теперь, после того как Алексея задержали, – рассуждает она. – У нас всю последнюю неделю в университете и школах шло серьезное давление на студентов и старших школьников, преподаватели проводили "беседы", предупреждали, чтобы они не ходили на оппозиционные мероприятия. Студентов пообещали отчислить, если они все-таки придут, школьникам грозились сообщить все родителям. Никаких шествий не планировалось, мы просто будем все с агитационной символикой Алексея Навального, его сторонники выступят вместо него. Нам есть что сказать: слишком много недовольства и претензий накопилось и к местной, и к федеральной власти. Мы категорически не согласны со всей системой, которая действует в стране, об этом и будем говорить.

Башни против силовиков

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что задержание Навального в Москве являются живым свидетельством того, что рейтинг Навального растет.

​– Его митинги собирают достаточно большое количество людей – это не сотни людей, это уже тысячи. И очевидно, что во власти нет единого мнения о том, что с этим делать. Одни считают, что нужно предпринимать силовые меры. Понятно, что для силовиков проще всего организовать задержание. Но это разрушает концепцию, выстроенную ранее, концепцию, что Навальный – это карманный оппозиционер, продукт жизнедеятельности одной из башен Кремля, выполняющий социальные заказы. Сейчас своими действиями власть доказывает обратное. И это, пожалуй, самое опасное. Вся эта ситуация, конечно, работает на Навального.

– Почему вдруг поменялась концепция в отношении Навального? Из-за несогласованности кремлевских башен? Или потому что идет противодействие силовиков?

Если говорить о кампании по дискредитации Навального, она была достаточно успешной

– Несогласованность башен, конечно, есть. Силовики, собственно говоря, предоставлены сами себе и их влияние усиливается. Очевидно, что у них свои рецепты борьбы с оппозицией. Если говорить о кампании по дискредитации Навального, она была достаточно успешной. Многие оппозиционно настроенные граждане с пеной у рта доказывали, что Навальный оппозиционер ненастоящий, что он исполняет политические заказы, что им манипулируют. Вот сейчас действия силовых структур, задержание, могут, наверное, играть роль основного аргумента в споре о том, является Навальный альтернативой или Навальный – это современный поп Гапон.

– В связи с президентской кампанией Навальный стал опасен для Путина?

– Сравнение с попом Гапоном не самое удачное, потому что поп Гапон, как известно, призывал к легальным методам борьбы, а Навальный, очевидно, идет дальше. Я думаю, что есть определенные риски для власти, но не сейчас, не в краткосрочном варианте, а в варианте среднесрочного, долгосрочного будущего. Ведь Навальный ничего не теряет. Для него все реклама, кроме некролога. Свою славу он получает каждый день. И повод дает сама власть. Представим себе, что Навальный начинает кампанию за бойкот единых выборов. Допустим, явка будет невысокой и не потому что, Навальный призывал не ходить на выборы, а потому что выборы, как и результаты, предсказуемы, интриги нет, мотивации идти на избирательные участки нет. Естественно, Навальный обернет все это себе на пользу и заявит о своем большом успехе. Я полагаю, что Навальный свою политическую карьеру мыслит годами, а может быть и десятилетиями. В принципе, для него важно выйти из этой президентской кампании не побежденным. А непобежденным он будет по-любому, поскольку зарегистрироваться у него никаких шансов нет. Выйти же победителем он сможет, если явка будет невысокая, а сам он будет выступать с призывами бойкота выборов. Очевидно, совершенно, что для него цель - это не ближайшие выборы, а следующие выборы или ситуация, в которой вдруг в стране что-то пойдет не так.

– Местные власти тоже ведут себя не очень логично: сначала согласовали встречу с Навальным, потом ее запретили. Так получилось, потому что их старшие товарищи из Москвы поправили?

Как раз этот случай доказывает, что какое-то влияние сверху, очевидно, есть

– Думаю, да. Вообще-то, я полагал буквально до сегодняшнего дня, что все запреты – это перегибы на местах. Я думаю, что политический блок Администрации президента вряд ли какие-то указания по этому поводу давал. Все можно было бы списать на самодеятельность местных региональных администраций – одни разрешают, другие запрещают. Но когда сперва разрешают, а потом запрещают, возникает вопрос – не позвонили ли откуда-то сверху, не поправили ли местные власти, которые решили, что ничего страшного не произойдет, если 2-3 тысячи нижегородцев выйдут на согласованный митинг. Так что, я думаю, что как раз этот случай доказывает, что какое-то влияние сверху, очевидно, есть, хотя лично мне казалось, что Администрация Президента совершенно не заинтересована в том, чтобы брать в этой ситуации ответственность на себя и, наверное, все-таки предпочла бы, чтобы местные региональные власти исходили бы сами из тех условий, которые там есть. Запрет, с моей точки зрения, работает на Навального. Еще один неразрешенный митинг не является большим поводом для публикаций. А вот запрещенный митинг после того, как дали разрешение, это уже новость федерального значения, – считает политолог Константин Калачев.

Политолог Аббас Галлямов тоже убежден, что за задержанием Навального, которая работает на его политическую капитализацию, не стоит Кремль и это инициатива силовиков.

Это самодеятельность силовиков. В этом заключается проблема любого авторитарного режима – силовики в нем слишком сильны

– В самом Кремле, в Администрации президента, политикой занимаются достаточно умные люди. Они это прекрасно понимают. Поэтому я не верю в то, что они инициаторами таких вещей выступают и даже дают на них санкции. Мне кажется, это самодеятельность силовиков. В этом, в принципе, заключается проблема любого авторитарного режима – силовики в нем слишком сильны. С одной стороны, конечно, с их помощью режим решает большое количество своих политических проблем, но, с другой стороны, решая эти проблемы, они накачиваются в какой-то момент до такой степени, что становятся самостоятельным политическим игроком. И, в силу специфики своего мировосприятия, они способны на определенного рода действия. И в конце концов они своими этими действия доводят режим до краха. Поэтому тоталитарные режимы рано или поздно рушатся. Мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем – это именно это, – говорит Галлямов. – Вполне возможно, что кто-то из руководителей силовых ведомств недавно услышал какую-то раздраженную ремарку Путина по поводу Навального, которую он интерпретировал как свое право действовать таким образом. Типа – подошел, сказал: "Вот, Владимир Владимирович, смотрите, Навальный какой мерзавец, что он себе позволяет". И какая-то раздраженная реакция Путина, наверное, была, вроде "вообще, с ним давно покончить надо, надоел уже негодяй, мерзавец". Человек услышал это и радостно услужливо побежал реализовывать, искренне думая, что он помогает Путину, хотя, на самом деле, он ему медвежью услугу оказывает.

– Навального могли и в Нижнем задержать, но почему-то сделали это в Москве...

Ни губернатор, ни местные силовики никогда в жизни не будут заниматься самодеятельностью

– Это совершенно не принципиально. Никто никогда не поверит, что нижегородские милиционеры, не согласовав со своим федеральным начальством, вдруг бросились арестовывать Навального. Понятно, что Навальный – субъект федеральной политики. И ни губернатор, ни местные силовики никогда в жизни не будут заниматься самодеятельностью. В этом смысле в нашей стране уже отстроена вертикаль власти и вполне исправно функционирует. Нет никаких оснований предполагать, что в случае с Навальным у нас вдруг такой реальный федерализм, и на местах реально делают то, что считают нужным, не согласуясь с Москвой. Конечно, это не так.

– Но если Кремль тут ни при чем, то получается, что силовики совсем ему не подконтрольны и даже действуют вразрез с общей политикой партии?

– Скорее всего, что-то личное сказал Путин. Человек, отдавший эту команду, в МВД, ФСБ или кто-то еще, может, руководитель одной из какой-то оперативных служб (они многие напрямую лично время от времени общаются с президентом), это услышал и воспринял это как сигнал. У него есть повод, даже если, например, Кириенко (глава АП – РС) позвонит и спросит: "Что ты там творишь?" Он скажет: "Слушай, мне Путин разрешил". И Кириенко десять раз подумает – проверять у Путина или нет. Спорить с силовиками себе дороже. В этом проблема авторитарного режима. Они не подчиняются гражданским.

– То, что Навального не путили именно в Нижний Новгород, где долгое время был губернатором другой оппозиционный политик убитый Борис Немцов, это случайность?

– У меня нет абсолютной уверенности, что это связано именно с Нижним. Я думаю, это случайность. Впрочем, я не могу исключать и того, что сыграло то, что молодой новый губернатор неопытный, и надо облегчить ему жизнь таким образом (Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин – РС). Облегчили.

– Насколько, по вашему мнению, Навальный реально может оттянуть голоса на президентских выборах, если его к ним вдруг все-таки допустят?

Предсказать реакцию непуганной российской глубинки вообще невозможно. Никто сейчас не может сказать, как поведет себя наш избиратель

– Проблема даже не в том, что он сколько-то лично оттянет. Проблема в том, что если он окажется кандидатом, будет зарегистрирован, то, тем самым, система признает, что Навальный приемлемый политик, системный политик, не американский шпион, как его раньше привыкли называть, не агент Госдепа, а человек, которого можно зарегистрировать. Поэтому дать ему статус системного респектабельного политика, мне кажется, сейчас система не рискнет. Протестные настроения в стране растут. И пустить Навального в эфир центрального телевидения, федеральных телеканалов, чтобы наши непуганые избиратели, консервативная глубинка, которая уже много-много лет ничего плохого про Путина вообще не слышала, вдруг услышала критику, рассказы о коррупции, неэффективности? Навальный не самый лучший спикер, но он более-менее с ролью обличителя справляется. Представьте его в эфире Первого канала или на теледебатах. И вот эта непуганая российская глубинка... Предсказать ее реакцию вообще невозможно. Никто сейчас не может сказать, как поведет себя наш избиратель. Рейтинг Путина очень высок. Он в значительной степени основан на ощущении безальтернативности и отсутствии критики. Поэтому Кремль, я уверен, никогда в жизни не рискнет и не пустит Навального на выборы. Они попробовали в Москве, эксперимент провели, и тот чуть во второй тур не вышел, – заключает политолог Аббас Галлямов.

Еще днем площадь Маркина, где была запланирована встреча с Навальным, была оцеплена спецтехникой и усиленными нарядами полиции. Среди нижегородцев пустили слух, что силовикам дана команда протестующих "винтить, но мягко". На предудыщей несогласованной акции, которая прошла 26 марта, были задержаны около 40 человек, все они были оштрафованы. Кроме Нижнего Новгорода с 29 сентября по 1 октября Навальный планировал провести митинги в Оренбурге и Архангельске.