В Екатеринбурге продолжается проверка звонков о минировании

В Екатеринбурге из-за волны сообщений о заложенных бомбах в пятницу на несколько часов была парализована работа десятков административных и социальных объектов. По данным ТАСС, из 65 зданий были эвакуированы сотни людей.

Анонимные звонки начали поступать с утра. Сообщалось в том числе о минировании резиденции губернатора, здания областного правительства, Главпочтамта, исполкома "Единой России", представительств Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, здания Южного вокзала, многих торговых центров, около 20 школ и нескольких детских садов.

На дорогах возникли большие пробки.

Проверка некоторых угроз продолжается.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в десятках регионов страны, включая Екатеринбург – сегодняшняя серия эвакуаций уже третья по счету. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

