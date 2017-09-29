В Екатеринбурге после звонков о бомбах идет массовая эвакуация

В Екатеринбурге в пятницу после звонков о минировании эвакуированы десятки зданий, включая резиденцию губернатора, здание правительства Свердловской области и нескольких министерств.

Как сообщает местный информационный портал E1.ru, начиная с полудня по местному времени было несколько "волн" телефонных звонков с сообщениями о бомбах. После этого людей стали выводить из офисных и административных зданий. Почти во всех районах Екатеринбурга эвакуированы школы, вузы и торговые центры. По данным издания, речь идет более чем о пятидесяти зданиях.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч человек в десятках регионов страны, включая Екатеринбург – сегодняшняя серия эвакуаций уже третья по счету. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.