СМИ: в Госдуме предлагают упростить блокировку "нежелательных" сайтов

В Государственной думе предлагают значительно упростить закон, позволяющий без решения суда блокировать сайты с так называемым "нежелательным содержанием". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на текст документа, составленного депутатами партий "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия".

Действующую с 2014 года процедуру блокировки депутаты считают слишком сложной. Чтобы заблокировать сайт, Генпрокуратуре нужно собрать всю информацию о нежелательном контенте, предоставить ее в суд и выиграть его. Согласно предложенным поправкам, ведомству нужно будет лишь направить запрос в Роскомнадзор, пишут "Ведомости".

В публикации отмечается, что упрощенный закон может быть использован для блокировки сайтов некоммерческих организаций (НКО), которые уже запрещены в России. Страницы одиннадцати из них все еще доступны и, по мнению депутатов, используются "для дискредитации России".

В середине сентября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы на блокировку в России сайтов "Каспаров.ру", "Грани.ру", "Роскомсвобода" и еще нескольких ресурсов, заблокированных по закону об ограничении доступа. По мнению властей, они распространяли призывы к массовым беспорядкам, несогласованным акциям и экстремистской деятельности.