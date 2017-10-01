Власти Каталонии заявляют о 337 пострадавших

Власти Каталонии утверждают, в столкновениях с испанской полицией в воскресенье пострадали не менее 337 человек. МВД Испании ранее сообщало об 11 пострадавших полицейских.

Столкновения в Барселоне и других городах происхоядт в связи с попыткой каталонских властей провести референдум о независимости региона от Испании. Мадрид считает референдум незаконным. Вице-премьер правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария назвала действия каталонских властей "совершенно безответственными" и подчеркнула, что полиция действовала адекватно. Власти Каталонии обвинили Мадрид в немотивированной жестокости. Они заявляют, что обратятся непосредственно к Европейскому Союзу с призывами вмешаться в ситуацию. Мэр Барселоны призвала к отставке премьер-министра Испании Мариано Рахоя.

По многочисленным свидетельствам, силу применяли обе стороны противостояния. Полицейские применяли дубинки и резиновые пули, силой выгоняли людей с избирательных участков. Некоторые демонстранты в ответ забрасывали полицейских камнями.

По сообщению властей Каталонии, несмотря на противодействие, большинство участков для голосования на референдуме по-прежнему открыты.

В Барселоне из-за угрозы беспорядков отменен матч чемпионата Испании между местным футбольным клубом и "Лас-Пальмасом".