В Марселе два человека стали жертвами ножевой атаки

В Марселе на железнодорожном вокзале два человека погибли в результате нападения мужчины с ножом. Нападавший был застрелен полицией. Об этом сообщил агентству France Press руководитель местной полиции.

Власти призвали жителей города воздержаться от посещения вокзала Сен-Шарль, где произошло нападение. Дело расследуется как теракт. По имеющейся информации, нападавший, имя которого пока не называется, действовал в одиночку. По ряду свидетельств, перед тем, как напасть на людей, он кричал исламистские лозунги.

Во Франции продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введенный почти 2 года назад после террористического нападения в Париже. С 2015 года во Франции произошло несколько терактов, жертвами которых стали более 200 человек.