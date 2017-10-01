В Каталонии в столкновениях с полицией пострадали 760 человек

В Каталонии службы экстренного реагирования заявили, что ранения и травмы в столкновениях с полицией получили более 760 человек. Испанская полиция применила силу, чтобы не допустить проведения референдума о независимости Каталонии от Испании.

Ранее правительство Испании обещало не допустить голосования. Постановлением Конституционного суда Испании референдум был объявлен незаконным.

Полицейским удалось не допустить до голосования часть каталонцев. Стражи порядка конфисковали бюллетени, документы и урны для голосования на некоторых участках. В Барселоне, административном центре Каталонии, полиция применила дубинки и резиновые пули против избирателей, выражавших недовольство действиями полицейских.

Голосование завершилось в 20 часов местного времени, но представитель правительства Каталонии заявил, что все находившиеся к этому времени в очереди к участкам, будут допущены к урнам.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, выступая вскоре после официального закрытия голосования в Каталонии, заявил, что не признаёт результатов референдума и добавил, что каталонцев обманом втянули в незаконное голосование.

По данным главы МВД Испании, 12 полицейских пострадали в стычках с каталонцами, три человека были задержаны. Министр уточнил, что 92 участка для голосования удалось закрыть. В преддверии референдума в Каталонию были направлены значительные силы "гражданской гвардии" – полувоенных формирований – для недопущения голосования.