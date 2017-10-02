Иностранные операторы связи могут уйти из России из-за "закона Яровой"

Антитеррористические поправки или так называемый "закон Яровой", обязывающий интернет-сервисы хранить информацию о пользователях, будет распространяться и на российские подразделения иностранных операторов, что может привести к их уходу из России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Института исследований интернета (ИИИ).

Таким операторам придется предоставлять российским спецслужбам данные о пользователях, что приведет к нарушению европейских законов о защите информации, отмечает издание. Так, проблемы могут возникнуть у компаний, входящих в реестр "организаторов распространения информации", составленный Роскомнадзором. Таких как, мессенджер Telegram, сервис онлайн-знакомств Badoo, разработчик браузера Opera Software, Vimeo и других.

Антитеррористические поправки, подписанные президентом Владимиром Путиным год назад, вступят в силу в июле 2018 года. По разным подсчетам, затраты на реализацию "пакета Яровой" могут составить от 5 до 10 триллионов рублей.