"Ведомости": "Пакет Яровой" обернется для России штрафами Евросоюза

Исполнение закона Ирины Яровой о хранении данных может обернуться для российских операторов связи штрафами в десятки миллиардов долларов после вступления в силу нового регламента Евросоюза о защите информации. Об этом в понедельник сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Институт исследования интернета.

С мая 2018 года в ЕС вступит в силу закон, по которому данные европейских пользователей можно будет хранить только в случае, если спецслужбы подтвердят, что это необходимо для национальной безопасности.

При этом российское законодательство распространяется на всех абонентов, включая граждан Евросоюза, общающихся с россиянами и использующих услуги российских операторов связи, подчеркивают в Институте исследования интернета.

По разным подсчетам, затраты на реализацию "пакета Яровой" могут составить от 5 до 10 триллионов рублей. Антитеррористические поправки, подписанные президентом Владимиром Путиным год назад, вступят в силу в июле 2018 года. На минувшей неделе правительство России отказалось переносить срок их реализации.