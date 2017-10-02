Суд в Москве рассмотрит дела Навального и Волкова

Суд в Москве сегодня рассмотрит административные дела оппозиционера Алексея Навального и главы его предвыборного штаба Леонида Волкова. Их обвиняют в повторном нарушении порядка организации митинга. Наказание по этой статье предусматривает до 30 суток административного ареста или штраф.

Алексей Навальный был задержан в Москве в минувшую пятницу. Леонид Волков - в Нижнем Новогороде, куда Навальный должен был приехать на митинг-встречу с избирателями. Акция, по заявлению организаторов, была согласована, однако власти города утверждали обратное. В полиции на них были составлены протоколы за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях.

Ранее на Навального уже составлялись протоколы по этой статье. Свой предыдущий административный арест он отбывал в июне. Тогда поводом для задержания стали призывы выйти на несогласованную акцию 12 июня в Москве.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился со своими сторонниками в Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Мурманске, Омске, Новосибирске и Оренбурге. Накануне на встречу с политиком в Архангельске пришли сотни человек. 7 октября (в день рождения президента Путина)Навальный намерен провести митинг в Санкт-Петербурге. Власти города отказались согласовывать митинг. Политик считает отказ незаконным и призвал петербуржцев прийти на акцию. "Это будет совершенно мирное законное мероприятие", – утверждает Навальный.