В Архангельске на встречу с Навальным пришли сотни человек

В Архангельске прошла встреча оппозиционера Алексея Навального с местными жителями. В акции участвовали сотни человек. Перед митингом Навальный сообщил, что полицейские пытались помешать установке сцены для его выступления. Позднее он написал в твиттере, что с сотрудниками правоохранительных органов "удалось договориться". О задержанных на встрече с оппозиционером не сообщается.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился со своими сторонниками в Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Мурманске, Омске, Новосибирске и Оренбурге. В акциях участвовали тысячи человек.

В пятницу митинг Навального должен был пройти в Нижнем Новгороде, однако политика и главу его предвыборного штаба – Леонида Волкова – задержали. На 2 октября в Москве назначен суд по делу о нарушении порядка организации митинга. В самом Нижнем Новгороде 29 сентября по обвинению в участии в несогласованной акции были задержаны семеро сторонников оппозиционера.

7 октября Навальный намерен провести митинг в Санкт-Петербурге. Власти города отказались согласовывать акцию. Политик, несмотря на это, заявил, что митинг согласован, поскольку мэрия в установленные сроки не прислала официальный ответ на его уведомление. "Это будет совершенно мирное законное мероприятие", – утверждает Навальный.